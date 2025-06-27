ЦБ указал на риски рассрочки при покупке недвижимости

ЦБ обратил внимание на опасности, связанные с популярностью рассрочки от застройщиков, общий объем которой превысил 1 трлн рублей. По мнению регулятора, схема покупки жилья через рассрочки создает угрозы как для покупателей, так и для банковской системы.

Об этом сообщила директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова в интервью изданию InvestFuture.

"На первый взгляд, рассрочка выглядит привлекательно. Человек фиксирует для себя стоимость жилья. Но при этом он остается должен застройщику. Мы видим, что в первом квартале 2025 года рассрочка стала одним из основных механизмов продаж, ее доля в сделках составила порядка 40%. И объем накопленной рассрочки уже превышает 1 трлн рублей", - отметила Данилова.

Она пояснила, что многие россияне выбирают рассрочку, рассчитывая в будущем переоформить ее на ипотеку по более выгодной ставке.

"Никто не может поручиться, что ставки по ипотеке через год будут достаточно низкими. Возможно, банк откажет человеку в ипотеке даже при низких рыночных ставках" - прокомментировала Данилова.

Особое беспокойство ЦБ вызывает отсутствие защиты для покупателей: в отличие от ипотеки, рассрочка не предусматривает кредитных каникул и других гарантий. Для застройщиков сохраняется риск неполучения оплаты, если клиенты решат расторгнуть договор из-за снижения цен на жилье. Банки же сталкиваются с проблемой оценки реального состояния дел у застройщиков, поскольку деньги на эскроу-счета поступают с задержкой.

Ранее ЦБ уже рекомендовал кредитным организациям тщательнее анализировать долю рассрочек в жилищных проектах при оценке рисков.