Номерной фонд в Сочи вырастет на треть к 2030 году

В Сочи до 2030 года появится 25 тыс. новых гостиничных номеров. В результате общий номерной фонд достигнет 100 тыс., что на 33% больше, чем в 2024 году, сообщила на форуме недвижимости «Движение» Ирина Игнатьева, коммерческий директор группы «Мантера».

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В Сочи утверждено 36 крупных инвестиционных проектов в санаторного-курортной сфере на общую сумму 515 млрд руб.

Отельеры планируют ввести в России в 2025 году около 11 тыс. новых гостиничных номеров с категорией три, четыре и пять звезд. Это на 22% больше, чем годом ранее, следует из опубликованных ранее данных NF GROUP. Наибольший прирост номерного фонда продемонстрировали Краснодарский край и Карачаево-Черкессия, где новые гостиницы открылись на горнолыжных курортах.

Кроме гостиничного бизнеса вторым драйвером роста рынка недвижимости Игнатьева назвала сегмент сервисных апартаментов. Они догнали гостиницы, как по загрузке, так и по доходности, отметила коммерческий директор Мантеры». На побережье Краснодарского края в настоящее время возводится 30 апарт-отелей, рассказали ранее эксперты консалтинговой компании Macon.

Общий проектный объем действующих сервисных апартаментов в России, в том числе заявленных на этапе строительства, составляет 42,3 тыс. лотов. При этом объем предложения сервисных апартаментов в построенных объектах по всей России, по прогнозу, NF GROUP, удвоится к концу 2027 года, превысив 90 тыс. лотов.