Проект о регулировании работы риелторов отклонен

Правительство отклонило законопроект о дополнительном регулировании деятельности риелторов. Инициаторы указывали, что многие риелторы не платят налоги, и оценивали недоимки более чем в 10 млрд рублей в год, пишут «Известия».

Аналитики и эксперты рынка сомневаются в таких цифрах. Они считают, что если закон будет принят, то легальный рынок сократится до 129 млрд рублей, а малые игроки, составляющие 96%, уйдут в тень.

Для решения этой проблемы предлагается создать единый реестр риелторов, которые должны будут каждые пять лет сдавать экзамен на соответствие профессии. Целью такого регулирования, как отмечают авторы, является борьба с мошенничеством, обеление риелторского рынка и собираемость налогов.

Вице-президент Российской гильдии риелторов Владимир Каплинский отметил, что предложенные меры не спасут от мошенников и других преступников. Эксперт добавил, что наличие реестров в таких областях, как медицина, юриспруденция и строительство, не мешает совершению преступлений.

Среди риелторов также нарастает опасение, что в связи с дополнительными расходами (на включение в реестр, подготовку к сдаче экзаменов, страхование) последствия лягут на плечи клиентов и приведут к росту цен на жилье.

В отзыве кабмина на предложенный законопроект отмечается, что деятельность риелторов и так в достаточной мере регулируется нормами гражданского законодательства. Проект отправлен на доработку.