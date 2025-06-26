Нарушителям градпланов в рамках ИЖС предлагают запретить регистрацию объектов

Жителям Подмосковья могут отказать в проведении кадастровых работ и регистрации объектов ИЖС и дачного строительства в случае нарушения градостроительных норм и правил. Соответствующий законопроект направила в Госдуму группа депутатов. В правительство Московской области ежегодно поступает более тысячи жалоб на застройщиков и собственников земельных участков. Они касаются нарушений требований к отступам от границ участков, количества этажей строящихся объектов, превышения допустимой плотности застройки. «В результате благоустроенные поселки превращаются в хаотичную застройку с нарушением градостроительных норм и правил», — говорится в пояснительной записке к документу. Его авторы предлагают обязать органы власти выдавать собственникам строящихся объектов градостроительные планы. В них должны быть обозначены предельные параметры разрешенного строительства: минимальные отступы от границ земельных участков, допустимые локации зданий; предельное количество этажей и высота строений, максимальный процент застройки. После завершения строительства соблюдение этих требований проверят кадастровые инженеры. В случае нарушений они будут обязаны отказаться от выполнения кадастровых работ по подготовке технического плана дома. Также соблюдение градостроительных правил предлагается проверять при государственной регистрации прав собственности и постановке объектов на кадастровый учет. Эти правила планируется ввести в качестве эксперимента в Московской области на период с й января 2026 года до 1 января 2029 года.