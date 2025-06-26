Подмосковье предложило субсидировать проектное финансирование жилья с соцобьектами

Движение.ру

В качестве меры поддержки власти Подмосковья предложили рассмотреть субсидирование ставки по проектному финансированию жилищного строительства с социальными объектами. О разработке документа, действие которого распространится на все регионы России, на полях форума недвижимости «Движение» рассказал гендиректор Фонда КРТ Московской области Леонид Ладанов.

Подмосковье предложило субсидировать проектное финансирование жилья с соцобьектами
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Застройщики смогут получать средства по льготной ставке исходя из «ключа» на январь 2024 года, то есть под 16%. А разницу между собой в формате 50/50 планируется покрыть из федерального бюджета и бюджета субъекта. Предполагается, что под действие инициативы попадет большинство проектов, отметил эксперт в беседе с Движение.ру.

«На сегодняшний момент предложение, которое мы подготовили совместно с коллегами из ДОМ.РФ, находится на рассмотрении в Минфине. Данная мера поможет застройщикам снизить хотя бы расходную часть», — заявил Ладанов.

Ранее Движение.ру рассказывало, что Минстрой на финальной стадии согласования с Правительством программы субсидирования процентной ставки по проектному финансированию для застройщиков. Компании смогут получать в банках кредиты под 12% годовых в городах, где живет меньше 100 тыс. человек и эсроу-счета наполнены от 20 до 50%.