Подмосковье предложило субсидировать проектное финансирование жилья с соцобьектами

В качестве меры поддержки власти Подмосковья предложили рассмотреть субсидирование ставки по проектному финансированию жилищного строительства с социальными объектами. О разработке документа, действие которого распространится на все регионы России, на полях форума недвижимости «Движение» рассказал гендиректор Фонда КРТ Московской области Леонид Ладанов.

Застройщики смогут получать средства по льготной ставке исходя из «ключа» на январь 2024 года, то есть под 16%. А разницу между собой в формате 50/50 планируется покрыть из федерального бюджета и бюджета субъекта. Предполагается, что под действие инициативы попадет большинство проектов, отметил эксперт в беседе с Движение.ру.

«На сегодняшний момент предложение, которое мы подготовили совместно с коллегами из ДОМ.РФ, находится на рассмотрении в Минфине. Данная мера поможет застройщикам снизить хотя бы расходную часть», — заявил Ладанов.

Ранее Движение.ру рассказывало, что Минстрой на финальной стадии согласования с Правительством программы субсидирования процентной ставки по проектному финансированию для застройщиков. Компании смогут получать в банках кредиты под 12% годовых в городах, где живет меньше 100 тыс. человек и эсроу-счета наполнены от 20 до 50%.