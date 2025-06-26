В Минстрое предложили создавать специальные агентства для проектов КРТ в регионах

В Минстрое предложили создавать в регионах специальные агентства для проектов КРТ, которые будут координировать работу застройщиков и органов власти. Это позволит аккумулировать ресурсы, необходимые для масштабных строек, сообщила на форуме недвижимости «Движение» Дина Сафиуллина, директор ФАУ «Проектная дирекция Минстроя России».

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Одной из основных проблем для участия в проектах КРТ застройщики называют недостаток финансирования. Это по силам крупным девелоперам, но многие региональные компании не обладают достаточными ресурсами, сказала Сайфуллина. В качестве примера решения этой проблемы она привела создание в 1997 году Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК), которое позже было переименовано в ДОМ.РФ.

«Я хочу напомнить, как развивалась ипотека. Изначально никто не знал, что это такое. АИЖК взяло на себя эту функцию, в регионах были созданы региональные ипотечные агенты. И здесь тоже мы видим такой путь, чтобы регионы кооперировались, чтобы можно было совместными усилиями посмотреть, как можно реализовывать такие масштабные проекты», — пояснила Сайфуллина.

Ранее Национальное объединение строителей предложило пересмотреть нормативно-правовую базу по КРТ в регионах. Местные власти наделены полномочиями устанавливать собственные правила КРТ, но в ряде субъектов Федерации это приводит к увеличению сроков реализации проектов, пояснял президент НОСТРОЙ Антон Глушков. Минстрой поддержал эту инициативу. Регионам предложат провести юридическую экспертизу своей нормативной базы.