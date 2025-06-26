Градпотенциал КРТ в России вырос до 199,5 млн кв. м. жилья. Площадь земельных участков под проекты увеличилась до 36,9 га., следует из данных Минстроя, представленных на форуме недвижимости «Движение».

В разработке находится 1,5 тыс. территорий с общим потенциалом 265,9 млн кв.м недвижимости.

Осенью прошлого года вице-премьер правительства Марат Хуснуллин оценил градпотенциал КРТ в 168,2 млн кв. м жилой площади на 30,8 тыс. га. Тогда речь шла о 1,3 тыс. территорий с общим потенциалом порядка 233,7 млн кв. м.

Мероприятия по стимулированию КРТ в регионах проводятся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили ранее в Минстрое. Объем подтвержденного финансирования до 2030 года составит 120 млрд руб. Деньги пойдут на софинансирование, строительство инженерной транспортной социальной инфраструктуры, расселение аварийного жилья в рамках КРТ.