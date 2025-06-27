«ДОМ.РФ технологии» и «Авито» займутся развитием цифровых сервисов в недвижимости

"ДОМ.РФ технологии" (входит в группу ДОМ.РФ) планирует интегрировать системы наш.дом.рф с сервисом "Авито недвижимость", чтобы пользователи смогли получить релевантную информацию о новостройках.

© ДОМ.РФ

Соответствующее соглашение компании подписали в рамках форума "Движение".

"В результате соглашения стороны договорились проработать вопрос об интеграции системы наш.дом.рф с сервисом "Авито недвижимость", что в совокупности с уже имеющимися на платформе данными позволит обеспечить пользователей более релевантной информацией о первичном рынке недвижимости", - отмечается в сообщении госкомпании.

Подписи под соответствующим документом поставили генеральный директор "ДОМ.РФ технологии" Александр Лукьянов и директор по взаимодействию с органами власти вертикали "Авито недвижимость" Левон Айрапетян. В рамках соглашения стороны обменяются опытом и информацией по вопросам развития цифровых услуг в недвижимости, разработают новые форматы сотрудничества для обогащения своих сервисов данными об объектах недвижимости и рынке в целом.

"Платформа наш.дом.рф сегодня является достоверным источником самых актуальных сведений о рынке строящегося жилья в России: от проектных деклараций до фотографий строительства. Объединение усилий с "Авито недвижимостью" позволит предоставить его пользователям дополнительную важную информацию для выбора строящегося жилья", - сказал Лукьянов.

По словам Айрапетяна, сотрудничество с госкомпанией будет способствовать формированию более прозрачного, безопасного и технологичного рынка недвижимости.

Форум недвижимости "Движение" проводится для застройщиков и производителей в Сочи на курорте "Роза Хутор" с 24 по 27 июня. С 2020 года мероприятие ежегодно объединяет тысячи профессионалов отрасли, служит платформой для коммуникации, обмена опытом, развития бизнеса.