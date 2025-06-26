Доля ипотеки на первичном рынке с начала года выросла на 14%

Доля ипотеки в сделках на первичном рынке с начала года выросла на 14% и достигла в мае 51%. Это связано с сокращением доли рассрочек и отменой лимитов на льготную ипотеку, сообщил на форуме недвижимости «Движение» Михаил Посредников, коммерческий директор «Циан».

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«Мы видим восстановление доли ипотеки после снижения в конце прошлого года. Повлияла отмена лимитов, банки стали выдавать ипотеку более бесшовно. Это важный фактор. Также в прошлом году многие сделали упор на рассрочки, а в этом году стали более аккуратно подходить, контролировать их долю», — сказал Посредников.

В структуре ипотечных выдач доля льготной ипотеки не изменилась — она достигает 90%, добавил эксперт. Также он отметил начало перетока средств с банковских депозитов на рынок недвижимости.

«Кажется, мы начинаем видеть плавный отток средств с коротких депозитов. Он не превратился еще в какую-то ярко выраженную волну, которая бы привела к существенному потоку на рынок, но, тем не менее, он есть», — пояснил коммерческий директор «Циан».

Банки одобрили в мае 77,9 тыс. заявок на льготную ипотеку. Их число сократилось на 20% по сравнению с апрелем. Это связано с отменой комиссий, говорится в опубликованном ранее аналитическом обзоре ДОМ.РФ «Рынок жилья и ипотеки».

Потенциальный спрос на покупку жилья без ипотечных кредитов, по подсчетам ДОМ.РФ, превысил 8 млн кв. м. Такой объем недвижимости способны приобрести вкладчики банков, у которых лежат на депозитах 1,6 трлн руб.