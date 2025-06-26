Кризис «человейников»: почему многодетные семьи покидают многоэтажки?

Многоэтажки, распространяющиеся по городам-миллионникам, не подходят для многодетных семей. Концентрация населения в мегаполисах экономически оправдана, но демографически неэффективна, считает Сергей Рыбальченко из Общественной палаты России. Своим мнением он поделился в беседе с «Царьградом».

По словам собеседника, «на 20-ти квадратных метрах невозможно создать многодетную семью — максимум однодетную». Рыбальченко призвал пересмотреть подход к пространственному развитию, чтобы избежать опасной трансформации страны.

Учредитель телеканала Константин Малофеев подчеркивал, что рынок «человейников» переживает кризис: продажи квартир упали на 40%. По его словам, люди предпочитают отдельные дома для больших семей, а не маленькие квартиры.

Ранее Банк России сообщил о росте цен на первичное жилье, опережающем доходы населения и арендные ставки, а также о резком увеличении рассрочек от застройщиков. Портал «Финансы Mail» проанализировал влияние этой ситуации покупателей. Отмечалось, что для конечного потребителя рынок недвижимости больше не выглядит таким безопасным и предсказуемым, как это было ранее. Раньше схема «приобрести квартиру в строящемся доме на начальном этапе и через два года продать с выгодой» выглядела почти беспроигрышной. Однако теперь она сопряжена с серьезными опасностями. Существует вероятность, что рост цен остановится, а в некоторых районах может даже произойти снижение стоимости, указали авторы.