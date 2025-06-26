Россияне смогут регистрировать сделки с недвижимостью онлайн

С 1 июля 2025 года россияне смогут использовать биометрические данные для дистанционной регистрации сделок с недвижимостью, сообщили РИА Новости в Росреестре.

Граждане получат возможность дистанционно регистрировать сделку, если отправляемые в Росреестр документы по сделке подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП), а личность правообладателя подтверждена по биометрии в «Единой системе идентификации и аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных» (ГИС ЕБС).

Сейчас гражданам требуется предварительно подать заявление в МФЦ, чтобы отметка о возможности дистанционной регистрации появилась в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).

Переход на биометрическое подтверждение данных позволит сократить время получения услуги за счет отсутствия необходимости очного обращения в МФЦ, отметили в Росреестре.

Регистрировать биометрию в системе ГИС ЕБС нужно будет до обращения в ведомство. В Росреестре подчеркнули, что совместное использование биометрии и усиленной электронной подписи обеспечивает максимальный уровень защищенности при проведении сделок в режиме онлайн.