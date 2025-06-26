Более 40% застройщиков уже применяют технологии информационного моделирования

По результатам II квартала 2025 года доля работающих с технологиями информационного моделирования (ТИМ) застройщиков составила 41%.

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Такие данные привел управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации "Дом.рф" Николай Козак на форуме "Движение" в Сочи.

"Сегодня отрасль строительства находится на пути цифровой трансформации, и о прогрессе в этой сфере говорят цифры. Например, в нашей стране уже свыше 40% девелоперов в новых проектах начали использовать "цифровые двойники" в 81 субъекте страны", - рассказал он.

Напомним, с 1 июля 2024 года отрасль в сфере долевого строительства начала переход на обязательное применение ТИМ во всех новых проектах в стадии проектирования. С 1 января 2025 года вступили в силу обязательства по их внедрению в этап строительно-монтажных работ.