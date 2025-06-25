Ввод жилья в Сахалинской области упал на 100% в 2025 году, в Амурской — на 90%

Ввод жилой недвижимости в Сахалинской области за пять месяцев 2025 года оказался нулевым, или снизился на 100% по сравнению с аналогичным показателем в 2024-м (23 тыс. кв. м). В Амурской области показатель упал на 90% (с 84 тыс. кв. м до 8 тыс.), а в Чукотском автономном округе на 50%. Об этом в рамках форума недвижимости «Движение» заявила заместитель председателя правительства Приморского края Ольга Иванникова.

По ее словам, на долю регионов Дальнего Востока приходится 6% всей текущей стройки страны. Объем жилищного строительства с 2020 года увеличился в 3,5 раза, а объем ввода почти в 2,5 раза. 42% приходится на Приморский край, 19% на Хабаровский край и Якутия 10%.

Падение ввода жилья также зафиксировано в следующих регионах:

Якутия — -45%, со 125 тыс. кв. м до 69 тыс. Приморский край — -31%, с 272 тыс. кв. м до 170 тыс. Забайкальский край — -29%, с 20 тыс. кв. м до 14 тыс. Республика Бурятия — -4%, со 137 тыс. кв. м до 131 тыс.

При этом наибольший рост показал Камчатский край — 1244%. За пять месяцев 2025 года в регионе возвели 4 тыс. кв. м жилья против практически нулевого показателя за аналогичный период 2024-го. Рост в Хабаровском крае составил 60% (107 тыс. кв. м против 67 тыс.).

Днем ранее Движение.ру рассказывало, что власти Приморского края инициируют пересмотр условий дальневосточной ипотеки. Действующие условия уже не соответствуют ситуации на рынке жилья, заявила на форуме недвижимости «Движение» заместитель председателя правительства региона Ольга Иванникова.