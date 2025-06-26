Доля рассрочек в сделках с новостройками снизилась в 5 раз

Доля рассрочек в сделках с новостройками, достигавшая в начале года 30%, сейчас составляет около 10%, сообщил на форуме недвижимости «Движение» Сергей Зайцев, директор по продажам федеральной компании «Этажи».

© dvizhenie.ru

Застройщики ужесточают условия рассрочек, увеличивая первоначальный взнос.

«Были периоды, когда давали без первоначального взноса или он составлял 5-10%. Сейчас это потихоньку все уходит в прошлое, и поэтому риски, что в будущем это приведет каким то огромным последствиями, расторжениями тоже снижается», — пояснил Зайцев.

В сделках, которые проходят через «Этажи», средний срок рассрочки составляет 18 месяцев. Первоначальный взнос — до 50%, сумма рассрочки — от 5 до 10 млн руб.

Эксперт рекомендовал девелоперам рассматривать вариант рассрочки для определенных типов клиентов.

Первый — те, у кого уже есть в собственности квартира, и они могут закрыть долг после ее продажи.

Второй — вкладчики банков, у которых подходит срок раскрытия депозита. За счет этих денег они способны расплатиться с застройщиком.

Третий — предприниматели, которые ожидают поступления средств в рамках какого-либо контракта и готовы подтвердить это документально.

Четвертый — клиенты с фиксированной зарплатой, размер которой достаточен для ежемесячных платежей по рассрочке.

Всех, кто не относится к этим категориям, Зайцев рекомендовал рассматривать как рискованных заемщиков. Они берут квартиры в рассрочку в надежде оформить ипотеку после снижения ставок. От сделок с такими клиентами лучше отказаться, считает Зайцев.

ЦБ ранее рекомендовал банкам снижать оценку кредитоспособности застройщиков при высокой доле продаж жилья в рассрочку. Насколько «существенной» является доля рассрочки, банки будут рассчитывать по специальной формуле. В нее включены совокупный объем неоплаченных площадей и доля реализованных квадратных метров, суммы, зачисленные на счета эскроу, и стоимость жилья, реализованного в течение последнего квартала.