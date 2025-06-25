Газпромбанк: Мелкие застройщики получат шанс выйти в новые регионы

Распродажа земельного банка девелоперами дает шанс другим застройщикам выйти в новые регионы. Такое мнение на форуме недвижимости «Движение» высказала заместитель руководителя Дирекции финансирования проектов жилищного строительства Газпромбанка Анна Круглова.

По ее словам, за последние 9 месяцев количество выданных разрешений на строительство жилья сократилось было чем на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На этом фоне часть застройщиков продает свои площадки.

«Девелоперы распродают земельные участки, но есть в этом и положительная нота. Застройщики более мелкого масштаба могут выйти в новые регионы. Посмотрим, как они этим шансом распорядятся», — сказала Круглова.

Ранее несколько девелоперов выставили на продажу свои площадки. ГК «Развитие» планирует реализовать в Кисловодске два земельных участка с готовыми проектами жилищного строительства. ПИК решил сократить объемы строительства в Екатеринбурге. Компания собирается передать часть проектов другому застройщику и продать несколько земельных участков. Sminex нашла покупателя на жилищные проекты своего застройщика «Инград» — «Новое Пушкино» и «Белый град» рядом с Мытищами в Московской области. «Самолет» в прошлом году собирался избавиться от проектов, которые долгое время не доходят до реализации, и выставил на продажу несколько участков в Подмосковье,

Несколько компаний из топ-30 рассматривают возможность полной продажи бизнеса, заявил ранее основатель форума недвижимости «Движение» Илья Пискулин. Ряд проектов могут оказаться под угрозой остановки строительства. В числе причин — инфляция и несоответствие первоначальных кредитных условий сегодняшним реалиям.