Минстрой поддержал инициативу о пересмотре правил КРТ в регионах

Минстрой поддержал инициативу Национального объединения строителей о пересмотре нормативно-правовой базы по КРТ в регионах. Это необходимо для сокращения продолжительности согласований проектов, сообщил на форуме недвижимости «Движение» президент НОСТРОЙ Антон Глушков.

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По его словам, региональные власти наделены полномочиями устанавливать собственные правила КРТ, но в ряде регионов это приводит к увеличению сроков реализации проектов «в разы».

«Мы вроде пытаемся сделать благое дело, обещаем людям, а получается, что даже при самом добросовестном прохождении клиентский путь будет у нас — полтора-два года. Мы сокращаем процедуру, за каждый день боремся, а, с другой стороны, все усиливаем и усиливаем. Регионам здесь нужно помогать, тем более в нынешней ситуации», — сказал Глушков.

Эту инициативу поддержал участвовавший в форуме заместитель министра строительства Никита Стасишин. Он предложил уже в понедельник обсудить этот вопрос на совещании в Минстрое, а в среду направить поручение региональным властям. Они должны будут при участии НОСТРОЙ провести юридическую экспертизу своей нормативной базы. После этого вопрос вынесут на обсуждение в Госдуме.