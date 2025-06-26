«Талан» инвестирует более 212 млрд рублей в шесть проектов по всей России

Застройщик «Талан» направит 212,4 млрд рублей на развитие шести новых проектов в Москве и регионах. Об этом сообщил генеральный директор девелопера Константин Макаров на форуме недвижимости «Движение».

В проект жилого квартала бизнес-класса Injoy в Москве компания инвестирует 102 млрд рублей. В Новосибирске «Талан» направит 15,8 млрд рублей на строительство комплекса в микрорайоне «Клюквенный», где появится около 110 тыс. кв. м жилой площади.

В Екатеринбурге инвестиции составят 51,2 млрд рублей: первый проект — квартал «Курчатов» на 53 тыс. кв. м — получит 20 млрд рублей, а в жилой комплекс «Береговой» компания вложит еще 31,2 млрд рублей.

В Перми планируется преобразование территории бывшего рынка «Гача», где построят жилой квартал с бульваром и инфраструктурой. На площадке площадью 3,5 га возведут 91,5 тыс. кв. м жилья, инвестиции оцениваются в 18,7 млрд рублей.

Самый крупный по площади проект в городе компания реализует в Ижевске. В поселке Октябрьский на 32 га построят новый район на 255 тыс. кв. м жилой площади. Ожидаемый объем вложений — 24,7 млрд рублей.

Напомним, девелопер в ноябре 2024 года объявил о выходе на рынок Екатеринбурга с двумя новыми проектами комплексной застройки. Один из них будет реализован в Уктусе, а второй — в Академическом районе.

«Талан» — федеральный российский девелопер. Специализируется на строительстве жилых многоэтажных домов. Компания основана в 2002 году.

Девелопер строит жилье в Ижевске, Перми, Екатеринбурге, Тюмени, Новосибирске, Ярославле, Твери, Набережных Челнах, Уфе, Хабаровске, Владивостоке. Портфель проектов составляет более 3,1 млн кв. м жилья.