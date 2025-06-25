Россельхозбанк планирует возобновить сельскую ипотеку

Россельхозбанк планирует возобновить программу «Сельская ипотека», говорится в сообщении на сайте кредитной организации.

© Движение

«Россельхозбанк, как ключевой банк-партнёр, готовится к началу приёма заявок. Обновлённые условия будут учитывать актуальные потребности населения и регионов, а также усилят эффект программы в развитии сельских территорий», — пояснили в банке.

Разъяснения о сроках приема заявок появятся на следующей неделе, сообщил ИА «Движение.ру» представитель кредитной организации.

До внесения изменений в программу весной 2025 года стать участником мог любой гражданин, проживающий в сельской местности. Теперь подать заявку на льготный кредит могут только те, кто работает или планирует работать на предприятиях, связанных с развитием сельской местности. Это предприятия АПК, организации в ведении Минсельхоза, Россельхознадзора и Росрыболовства, учреждения социальной сферы на селе. Также под программу подпадают предприниматели в отрасли сельского хозяйства, участники СВО и члены их семей.

Основные параметры программы в 2025 году:

Процентная ставка — от 0,1% (для приграничных территорий) до 3% годовых.

Максимальная сумма кредита — до 6 млн рублей.

Срок кредита — до 25 лет.

Осенью 2024 года власти России приостановили выдачу сельской ипотеки. В мае 2025 года правительство внесло в Госдуму проект поправок к бюджету, согласно которым субсидии банкам на сельскую ипотеку в 2025 по 2027 годах составят 25,6 млрд руб.