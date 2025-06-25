В России предупредили о катастрофе с кадрами на стройке и в промышленности

Ситуация с кадрами в строительстве окажется катастрофической уже через пять-семь лет, аналогичные тенденции наблюдаются в промышленности и сельском хозяйстве. Об этом на форуме недвижимости «Движение» рассказал директор направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив (АСИ, создано правительством России для ряда задач) Александр Вайно, передает РИА Новости.

© Lenta.ru

Он указал на слишком малое количество программ обучения как в высшем, так и в средне-специальном образовании, что в полной мере девелоперы ощутят на себе в 2030-2032 годах.

Вайно напомнил, что многие проекты комплексной застройки рассчитаны на десять лет, но запаса прочности на такой период нет.

«Уже скоро их будет строить просто некому», — заметил он.

Между тем глава Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков объяснил, что решить проблему за счет иностранных рабочих не выйдет, так как их быстрая трудовая мобилизация осложнена постоянным ужесточением миграционной политики, лишающем отрасль пространства для маневров в сфере занятости.

Ранее на этой неделе Глушков рассказал, что в 2026 году в России рухнет количество новых проектов в строительной сфере и объем ввода жилья, а еще через год предложение на рынке стало минимальным. Уже сейчас число новых проектов сократилось в три раза по сравнению с 2023 годом, при этом стоимость жилья не растет.

В мае гендиректор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Федор Выломов сообщил, что с высокими финансовыми рисками сталкиваются 20-25 процентов застройщиков на российском рынке. По его словам, реализоваться эти риски могут в этом или следующем году.