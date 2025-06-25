Проектный объем сервисных апартаментов в России превышает 42 тыс. лотов

Общий проектный объем действующих сервисных апартаментов в России, в том числе заявленных на этапе строительства, составляет 42,3 тыс. лотов. Об этом на полях форума недвижимости «Движение» рассказал председатель межрегиональной ассоциации апарт-отелей (МААО) Николай Антонов.

По его словам, в 2018 году объем предложения достигал 4,7 тыс. лотов. В 2019-2020 году рост был незначительным, с 9,7 тыс. до 9,8 тыс. лотов. Затем строительство и проектирование ускорилось:

2021 год — 14,5 тыс.; 2022 год — 21,1 тыс.; 2023 год — 29, 7 тыс.; 2024 год — 36,1 тыс.

Партнер NF Group Ольга Широкова отметила, что первое время рынок апарт-отелей развивался преимущественно в городах, однако сейчас идет переориентация на курорты.

«Причем за последние годы рынок шагнул из традиционных морских локаций, из Сочи, Анапы и Геленджика, в горные кластеры. Кроме того, начинают появляться апарт-отели в составе загородных комплексов под Москвой, Петербургом и рядом с другими крупными городами», — отметила она.

Днем ранее эксперты консалтинговой компании Macon на полях форума недвижимости «Движение» рассказывали, что на побережье Краснодарского края возводится 30 апарт-отелей.