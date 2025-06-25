Минстрой готовит налоговые меры поддержки застройщиков
Минстрой готовит дополнительные меры поддержки застройщиков в сфере налогообложения, сообщил на форуме недвижимости «Движение» заместитель министра Никита Стасишин.
«Мы сейчас готовим дополнительные денежные меры поддержки в части налогообложения. Мы пока это согласовываем с нашими коллегами по экономическому блоку внутри правительства», — сказал Стасишин.
Он также напомнил, что правительство продлило до конца года мораторий на взыскание неустоек с застройщиков за срывы сроков ввода квартир. Замминистра призвал девелоперов не злоупотреблять этой мерой поддержки.
«Убедительно прошу не относиться к этому документу как к тому, что вы можете вести себя безалаберно. Все, что вы делаете, не забывайте, вы делаете в интересах граждан, которые улучшают свои жилищные условия. А эта задача поставлена Президентом нашей страны. Поэтому не подводите ни себя, ни людей, которые ждут своих квартир», — добавил Стасишин.