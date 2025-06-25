Минстрой готовит налоговые меры поддержки застройщиков

Минстрой готовит дополнительные меры поддержки застройщиков в сфере налогообложения, сообщил на форуме недвижимости «Движение» заместитель министра Никита Стасишин.

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«Мы сейчас готовим дополнительные денежные меры поддержки в части налогообложения. Мы пока это согласовываем с нашими коллегами по экономическому блоку внутри правительства», — сказал Стасишин.

Он также напомнил, что правительство продлило до конца года мораторий на взыскание неустоек с застройщиков за срывы сроков ввода квартир. Замминистра призвал девелоперов не злоупотреблять этой мерой поддержки.