В Госдуме допустили возможность поэтапного раскрытия эскроу-счетов

Возвращение к обсуждению вопроса о поэтапном раскрытии эскроу-счетов для застройщиков вполне возможно.

Об этом заявил на форуме недвижимости "Движение" глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.

"Это сложнейший вопрос, но никто не говорит, что к этому снаряду невозможно подойти. Возможно. Только подходя к нему, мы должны с собой привести гарантированные механики защиты", - приводит его слова РИА "Новости".

Депутат подчеркнул, что пока подобный механизм защиты дольщиков не предложен, очень сложно вести диалог с Центробанком, являющимся регулятором банковской отрасли и стоящим на защите прав потребителей.

Напомним, с 1 июля 2019 года застройщики перешли к проектному финансированию с использованием счетов эскроу. По этим правилам деньги за купленную квартиру вносятся на счет после регистрации договора участия в долевом строительстве и депонируются (замораживаются) на нем до момента регистрации права собственности на первую квартиру в достроенном доме.

Строители же предлагали оставить им право снимать определенную часть денег по мере завершения отдельных этапов строительства. Ранее против этой меры неоднократно высказывался Центробанк, мотивируя это возможными рисками для дольщиков.

В сентябре 2022 года замглавы Минстроя Никита Стасишин заявил о том, что вопрос поэтапного раскрытия эскроу-счетов окончательно закрыт и в обозримом будущем снят с повестки.

В январе 2023-го Комитет Госдумы по финансовому рынку не поддержал принятие в первом чтении внесенного Смоленской облдумой законопроекта, допускающего возможность поэтапного получения застройщиками денежных средств участников долевого строительства, находящихся на эскроу-счетах.