Стасишин: государство не будет спасать застройщиков по аналогии с СУ-155

Государство больше не будет спасать застройщиков по аналогии с СУ-155 или Urban Group, сообщил в ходе форума "Движение" замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин.

В апреле 2016 года Арбитражный суд Москвы признал АО "СУ-155" банкротом. Правительство РФ поручило банку "Российский капитал" завершить строительство недостроенных объектов компании.

"Я уже об этом говорил, что так как было с СУ-155 или с Urban Group, когда государство за счет бюджета спасало, такого больше не будет. Будет обратная история. Мы научились работать с застройщиками, которые начинают уходить в банкротство", - сказал Стасишин.

Он добавил, что сейчас идет мониторинг через налоговую службу.

"Есть застройщики, которые закрыли свои долги и кредитную нагрузку. Хотя это огромные застройщики, которые чувствуют себя хорошо. Но иногда бизнес превращается в "матрешку", и идет перекредитование в счет будущих проектов", - отметил Стасишин.

Он напомнил, что государство готовит меры поддержки - например, в части налогообложения.

"Мы сейчас готовим дополнительные неденежные меры поддержки в части налогообложения. <...> Мы пока это согласовываем с нашими коллегами по экономическому блоку внутри правительства", - добавил замминистра строительства.

Форум недвижимости "Движение" проводится для застройщиков и производителей в Сочи на курорте "Роза Хутор" с 24 по 27 июня 2025 года. С 2020 года мероприятие ежегодно объединяет тысячи профессионалов отрасли, служит платформой для коммуникации, обмена опытом, развития бизнеса.