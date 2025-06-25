«Квадрат» жилья в квартале «Вдохновение» у ВДНХ будет стоить от 700 тыс. рублей

Жилье в бутик-квартале «Вдохновение» у ВДНХ в Москве будет стоить по цене от 700 тыс. рублей за «квадрат».

Его возведут вместе с анонсированным в конце 2024 года международным центром моды, рассказала первый заместитель гендиректора концерна «КРОСТ» Марина Любельская на полях форума недвижимости «Движение».

«Это проект премиум-класса, а это всегда сегмент от 700 тыс. рублей и выше», — отметила Любельская.

Название проекта было представлено впервые.

Всего в рамках строительства бутик-квартала возведут 700 тыс. кв. м недвижимости, из них 482 тыс. «квадратов» — жилой. В центре моды разместят помещения для производства тканей, пошива одежды, мастерские и бутики известных дизайнеров, а для жителей квартала и гостей будет открыта торговая галерея. Помимо центра моды в квартале построят образовательный кластер, отель, офисы и парки.