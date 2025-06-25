Девелоперы построят технопарк строительных профессий в Краснодарском крае

Девелоперы Краснодарского края договорились построить первый в регионе технопарк строительных профессий. В нем будут проводить практические занятия для студентов профильных учебных заведений, сообщил на форуме недвижимости «Движение» руководитель Ассоциации застройщиков Краснодарского края и Республики Адыгея Олег Колмычек.

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«Четырьмя нашими резидентами заключено соглашение на строительство первого в крае технопарка строительных профессий. Студенты и работники строительной отрасли в режиме реального времени, можно сказать, 24 на 7 будут сочетать теорию с практикой», — рассказал руководитель Ассоциации.

Недостаток практических навыков у выпускников строительных учебных заведений — одна из главных причин, почему они не идут работать по профессии. Об этом сообщили 33% студентов, участвовавших в проведенном ранее опросе Минстроя.

Важнее этого аргумента оказались только низкие зарплаты (35% респондентов). Кроме того молодые специалисты, особенно со средним специальным образованием, не понимают, как делать карьеру в строительной отрасли. В Минстрое читают, что из-за этого нужно пересмотреть профессиональные стандарты.