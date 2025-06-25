Россиянам предрекли аренду квартиры всю жизнь

Владение недвижимостью — уходящий тренд, и молодые россияне с большой долей вероятности будут арендовать квартиры всю жизнь. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.

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Он сослался на опыт развитых стран, где многие жители крупных городов арендуют жилье на протяжении всей жизни. В России же высокая доля владельцев жилья является признаком наследия советской распределительной модели, где квартиры и дома были получены от государства. Сегодня же многие россияне выпадают из старой схемы: квартир в семье часто меньше, чем наследников, а молодые не хотят жить там, где жили их бабушки и дедушки, часто переезжают. Эксперт считает, что бороться с этим трендом бессмысленно.

Ранее исследование сервиса Superjob показало, что среди россиян в полтора раза больше тех, кто в текущих условиях предпочитает аренду жилья ипотеке. Последнее более выгодным считают только 25 процентов респондентов. Количество сторонников аренды составляет 37 процентов.