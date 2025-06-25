В Госдуме предложили обнулить ставку по семейной ипотеке для многодетных.

Депутаты считают, что семьи с тремя и более детьми должны получать кредит под 0%, с двумя — под 3%, с одним — под 6%.

Как сообщает ТАСС, письмо с такими предложениями направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

По его словам, это позволит действенно стимулировать появление в семье третьих и последующих детей, а также повысит доступность жилья для многодетных семей.

Объем выдачи ипотеки за год сократился на 60%

Он отметил, что за прошлый год число многодетных семей выросло с 2,4 млн до 2,65 млн.