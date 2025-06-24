Россияне устремились на Рублевку

Рублево-Успенское шоссе стало одним из самых популярных направлений среди покупателей загородной недвижимости в Москве. Об этом рассказал генеральный директор ГК «Атера» Ашот Саркисов в беседе с «Известиями».

По словам эксперта, на интерес к Рублевке положительно повлияло открытие проспекта Багратиона.

«Когда платную дорогу продлили до "Москва-Сити", отчетливо стала заметна миграция на Рублевское шоссе», — объяснил Саркисов.

Помимо Рублевки, покупатели активно интересуются домами в районах Новорижского, Минского, Киевского и Калужского шоссе. Важным фактором при выборе жилья для многих является экология, из-за чего растет спрос на участки около леса. Саркисов отметил, что в целом клиенты в элитном сегменте обращают внимание на все детали — от системы безопасности до сортировки мусора. Идеальным вариантом считается коттеджный поселок, сочетающий в себе городскую функциональность и загородное уединение.

Ранее россияне рассказали, что их не устраивает в собственных дачах. Полностью довольны своим загородным домом оказались лишь 30 процентов участников опроса.