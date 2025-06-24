Девелопер «Зеленый бульвар» из Владивостока сменил название на «Смело»

Девелопер «Зеленый бульвар» теперь называется «Смело». О завершении процесса ребрендинга компания объявила на форуме недвижимости «Движение».

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Ребрендинг девелопер начал год назад, в июне 2024 года. Тогда на форуме компанией была принята стратегия трансформации бренда. Поводом для изменений стало то, что «старый бренд перестал отражать масштаб и философию компании», пояснили в пресс-службе девелопера.

Теперь «Смело» стал головным брендом, под которым будут развиваться все будущие проекты. Ранее созданные жилые комплексы «Зеленый бульвар», «Зеленый бульвар 2.0», а также управляющая компания «Зеленый бульвар» (неофициально известная как «Укашечка») продолжат функционировать как суббренды в рамках единой архитектуры «Смело», пояснили в компании.

В апреле 2025 года тюменское АО «Страна девелопмент» сменило название на АО «ГК Страна». Через месяц сервис квартирных решений «Самолет Плюс», дочерний девелоперу «Самолет», поменял название на «Плюс», чтобы соответствовать единой бренд-архитектуре, объединяющей ключевые технологические направления бизнеса.