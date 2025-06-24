Спрос на земельные участки в России вырос за год на 10%. Покупатели рассматривают этот актив как альтернативу инвестиционной недвижимости, рассказала эксперт «Циан. Аналитики» Елена Бобровская

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«К сегменту земельных участков есть заметный интерес, в том числе со стороны тех, кто хотел бы вложиться в недвижимость, но купить дом или квартиру при текущих ценах и ипотечных ставках не получается — тут ниже порог входа», — приводит слова эксперта пресс-служба компании.

С марта 2025 года вступил в силу ФЗ №307, устанавливающий трехлетний срок освоения земельных участков, что может снизить инвестиционный спрос, добавила Бобровская.

Расчеты проводились по регионам, где в продаже на сайте «Циан» было не менее 50 участков (всего 80 субъектов). В выборку вошли участки площадью до 50 соток.

В продаже представлено почти 140 тыс. объектов. По сравнению с июнем 2024 года объем предложения увеличился на 22%. Земельные участки в продажу стали выставлять не только обычные собственники и инвесторы, но и небольшие застройщики, которые распродают часть своего земельного фонда из-за введения эскроу-счетов в сегменте загородной недвижимости и снижения интереса к строительству частных домов.

Максимальный рост зафиксирован в Чечне (в 2 раза), Владимирской (+84%) и Ростовской областях (+76%). В Москве выбор увеличился на 8%, в Московской области – на четверть. В 27 регионах из 80 анализируемых выбор сократился, в том числе в Хакасии на 61%, ХМАО на 57%, Удмуртии на 52%.

Средняя цена сотки земельного участка выросла за год на 3%. Наибольший рост в Забайкальском крае (+36%), ХМАО, Северной Осетии и Карачаево-Черкесии (по +23%). В Москве цена сотки за год увеличилась на 6%, в Московской области – на 11%.