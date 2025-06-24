Более 40% девелоперов рассматривают текущую ситуацию как время для роста — эксперт

Более 40% девелоперов рассматривают текущую ситуацию, связанную с сокращением ипотеки и охлаждением рынка, как время для роста, заявил на форуме недвижимости «Движение» заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Антон Медведев.

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По его словам, сейчас девелоперы разделились на три группы. Первая продает проекты, сокращая долговые обязательства, вторая — старается удержать долю рынка. Третья, самая многочисленная — рассматривает кризис как время для реализации новых возможностей.

«Группа, которая рассматривает текущее время как время для роста и для возможностей, это 41% нашего кредитного портфеля. Копнули еще дальше, может быть что-то не так, у ребят какой-то необоснованный оптимизм. Видим следующее, что в основном, по своему подавляющему большинству, это компании, которые последние годы развивались сбалансированно, избегали рискованных финансовых решений, инвестировали в продукты, развивали бизнес-процессы, собственно, саккумулировали подушку безопасности», — сказал Медведев.

Большинство проблем, по его мнению, носят циклический характер.

«За каждым циклом снижения следует всегда восстановление и дальнейший рост. Возможно, вот именно сейчас то время, когда нужно задуматься над тем, как дальше развиваться», — добавил представитель банка.

Ранее руководители 65% строительных компаний оценили экономическую ситуацию в отрасли как «удовлетворительную» во II квартале 2025 года, следует из результатов опроса Росстата. Лишь 10% сочли ее «неудовлетворительной», тогда как 14% выразили мнение, что ситуация «благоприятная».