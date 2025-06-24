Ситуация ухудшается: рост цен на жилье уже не остановить

Россиянам стоит готовиться к подорожанию жилья.

Об этом всех граждан предупредил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин, сообщает ИА DEITA.RU.

По его словам, «рост будет совершенно точно», т.к. для снижения цен на рынке недвижимости необходим большой объём предложения. Однако, из-за сложившейся ситуации в финансовой сфере, застройщики вынуждены стремительно снижать свою активность.

Высокие ставки в экономике резко снижают спрос на новые квартиры и девелоперам приходится замораживать уже строящиеся объекты либо же отказываться от строительства новых. Таким образом, рынок жилья постепенно идёт к ситуации дефицита квадратных метров.

«Мы видим очень больше риски по жилью. Пока компании удерживают свою стабильность за счёт накопленного запаса прочности, так что речи о крахе ещё не идёт, но если ситуация останется прежней, то последствия могут быть значительно хуже», — заявил Хуснуллин.

Как объяснил чиновник, если у российских девелоперов уже сегодня не улучшатся условия для продолжения своей работы в нормальном режиме, через год-два это обернётся нехваткой жилья, а значит, и резким подорожанием всех имеющихся объектов недвижимости, пишет портал PNZ.

Рост цен во всех сегментах рынка сделает покупку жилья ещё более недоступной опцией для подавляющего большинства россиян, чем сегодня. Если темпы строительства нового жилья резко упадут в ближайшее время, то это не сможет компенсировать даже возобновление выдачи ипотеки по уменьшенным ставкам в случае их падения.