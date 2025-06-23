В Госдуме опровергли слухи о запрете на строительство бань

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов в разговоре с «Газетой.Ru» заверил, что россиянам не будут запрещать строить бани на своих участках. Он опроверг информацию о том, что с 1 июля этого года якобы вводится запрет на возведение бань на участках для огородничества и на полевых землях личного подсобного хозяйства.

При этом депутат пояснил, что строительство на участках регулируется их назначением. Так, на землях для огородничества и полевых участках запрещено возводить строения с фундаментом, однако разрешено размещать временные конструкции.

Гаврилов также напомнил о законе, согласно которому владельцу могут выписать штраф за неиспользование земельного участка, а в случае игнорирования предписания — изъять его.