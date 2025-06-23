Рынок труда в строительной отрасли в 2025 году: тренды и прогнозы

Ситуация с вакансиями и резюме в строительной отрасли

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Строительный рынок постепенно приходит к балансу между объемом предлагаемых вакансий и числом соискателей. Это признают как в сервисах по подбору персонала, так и среди девелоперов. По данным, предоставленным ИА «Движение.ру» аналитиками hh.ru, в целом по стране в строительной сфере сейчас на одну вакансию приходится 5,0 резюме.

«Если еще в 2024 году с дефицитом кадров в строительной сфере сталкивалось 73 региона, то на данный момент нехватка кадров отмечается в 29 субъектах страны», — указали эксперты сервиса.

При этом подчеркивается, что в некоторых регионах, недостаток специалистов в стройотрасли на критическом уровне. Так, например, наиболее острая ситуация складывается в таких российских субъектах, как:

Чукотский автономный округ (1,1 резюме на вакансию) Еврейская автономная область (2,5) Курганская область (2,7) Тамбовская область (2,7) Тульская, Владимирская области и Хабаровский край (2,9)

За апрель 2025 года на платформе было размещено более 165 тыс. вакансий в сфере строительства и недвижимости, что на 19% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Число тех, кто обновили или опубликовали свои резюме, выросло на треть — более 832 тыс. соискателей.

В настоящий момент сегмент «Строительство, проектирование, недвижимость» занимает вторую строчку как по числу вакансий, так и по количеству резюме, подтвердили эксперты сервиса SuperJob. Они отмечают такую динамику: за год число вакансий снизилось на 12%, а число резюме увеличилось на 11%.

С трендом согласны и участники рынка. Так, о стабилизации ситуации с кадрами рассказала директор по закупкам ГК «А101» Елена Леликова. По её словам, если раньше некоторым специалистам из-за их нехватки приходилось сильно повышать заработную плату, то теперь рынок становится более сбалансированным.

«В 2024 году на строительном рынке наблюдался критический дефицит каменщиков, фасадчиков, монолитчиков. Зарплата рабочего-монолитчика за последние три года увеличилась втрое. Теперь же из-за сокращения объема новых строек, он все больше приобретает черты рынка работодателя или заказчика, которым стало легче выбирать и диктовать свои условия», — заявила она.

Однако ситуация для девелоперов все равно далека от идеальной. Как добавила Леликова, до окончательного разворота рынка в сторону работодателей или заказчиков еще далеко. Стоимость услуг подрядных организаций растет, просто не такими быстрыми темпами. На этот рост влияет инфляция, а также наличие большого числа посредников, которые предоставляют услуги работников за довольно высокую комиссию.

Востребованные профессии в строительстве

Хотя на строительном рынке и наблюдается общая стабилизация, отдельные сегменты все еще продолжают испытывать дефицит. Как пояснили в SuperJob, особенно это заметно в сегменте ИТР и рабочих специальностей.

«Самые востребованные в России, по данным сервиса, сейчас — инженеры ПТО, инженеры-конструкторы, производители работ и т.д. Среди рабочих специальностей наблюдается нехватка электромонтажников, электрогазосварщиков, слесарей-сантехников», — отметили аналитики.

Самые востребованные в России инженерно-технические специальности Топ наиболее востребованных вакансий (в порядке убывания) Топ позиций по резюме (в порядке убывания количества резюме) 1.Инженер ПТО 2.Инженер-конструктор 3.Производитель отделочных работ 4.Архитектор 5.Инженер по ОТ и ТБ 1.Инженер-конструктор 2.Производитель строительно-монтажных работ 3.Инженер ПТО 4.Архитектор 5.Инженер по ОТ и ТБ

*Данные SuperJob

Самые востребованные в России рабочие специальности Топ востребованных профессий (в порядке убывания количества вакансий) Топ позиций по резюме (в порядке убывания количества резюме) 1.Электромонтажник 2.Электрогазосварщик 3.Слесарь-сантехник 4.Монтажник ОВиК 5.Мастер отделочных работ 1.Электромонтажник 2.Электрогазосварщик 3.Слесарь-сантехник 4.Мастер отделочных работ 5.Монтажник ОВиК

*Данные SuperJob

Нехватку профильных кадров признают и застройщики. По словам Леликовой, в первую очередь, это проектировщики и монтажники лифтового оборудования. Подобная работа предполагает наличие специальной квалификации, а программы подготовки просто не успевают за потребностями рынка.

«Свою роль в возникновении подобного дефицита сыграла, в том числе, и московская программа капитального ремонта, по которой только в этом году планируется замена 4,6 тыс. лифтов. Несомненно, это очень приятная новость для всех жителей столицы, но мы говорим о том, что и без того неширокий рынок монтажников сконцентрировался именно там», — пояснила она.

Высокий спрос повышает уровень зарплат соответствующих работников. Как указывают специалисты SuperJob, в Москве в вакансиях для ведущих инженеров-проектировщиков, монтажников лифтового оборудования и электрических подъемников денежные предложения уже начинаются от 200 тыс. рублей в месяц.

Управленцев достаточно

На фоне нехватки рабочих и инженеров в отрасли одновременно наблюдается избыточное количество управленцев. Как рассказала Юлия Артемова, партнер практики «Строительство и недвижимость» The Edgers, для закрытия управленческой позиции в среднем компании рассматривают на финальном этапе 5-9 человек, при этом количество изначальных резюме может достигать 180-200 штук. Она также подчеркнула, что порой квалификация претендентов не соответствует требованиям работодателей.

«Сегодня рынок сталкивается с рядом вызовов, ключевой из которых — повышение операционной эффективности, актуализация стратегий и необходимость принятия порой непопулярных решений. В этих условиях возрастает спрос на управленцев с иными, чем ранее, наборами компетенций, включая soft skills. В частности, сейчас востребованы не просто специалисты по строительству, а профессионалы, сочетающие знания в области инвестиций, экономики проектов, включая продукт и владение цифровыми инструментами», — пояснила она.

Требования к кандидатам на управленческие должности становятся все выше. По словам Артемовой, сегодня нужны сотрудники:

Способные эффективно управлять CAPEX (капитальные затраты, которые компания инвестирует в развитие бизнеса); Понимать финансовые модели; Работать с различными цифровыми продуктами, включая искусственный интеллект; Вести диалог с разными стейкхолдерами и аргументированно защищать экономику проекта.

Тренд подтверждают и другие участники рынка. В беседе с «Движение.ру» Александра Горчакова, директор по персоналу и устойчивому развитию группы «Самолет», отметила избыток управленцев и отдельно добавила, что официальная статистика сервисов по подбору персонала часто сильно недооценивает реальную ситуацию с кадрами, так как «чаще всего таких людей находят не через вакансии на профильных ресурсах».

«Дефицит кадров сейчас наблюдается как раз в основных рабочих специальностях — это связано с общим сокращением свободных трудовых ресурсов и ужесточением миграционной политики. Что касается управленцев в сфере девелопмента, то сейчас перевес в сторону рынка работодателя. Многие компании заморозили часть проектов, соответственно, высвободили персонал, поэтому на рынке не наблюдаем дефицита в этой категории», — объяснила она.

Рост зарплат в строительстве

Напряженная ситуация с кадрами в строительной отрасли привела к росту зарплат в прошлом году, он продолжился и в 2025-м. По данным сервисов по подбору персонала, значительнее всего заработная плата за год выросла у инженеров и рабочих.

Максимальный рост зарплат в строительной сфере в динамике год к году, по версии hh.ru Позиции, показавшие максимальный рост Процент роста заработной платы Монтажник ОВиК +20% Прораб, мастер СМР +19% Руководитель строительного проекта +18% Инженер ПТО, инженер-сметчик +17% Начальник смены, мастер участка +15% Инженер по охране труда и технике безопасности, инженер-эколог +14% Слесарь-сантехник +14%

Данные hh.ru и SuperJob

Вместе с этим повышение зарплат среди управленцев сейчас является скорее исключением, чем правилом. По словам Артемовой, компании активно используют альтернативные механизмы для привлечения кандидатов: опционы, нефинансовая мотивация и т.п.

«На рынке не наблюдается устойчивого тренда на резкое увеличение доходов управленцев при переходах. Однако сохраняются отдельные случаи, когда акционеры готовы предлагать доход выше рыночного медианного уровня или партнерские роли в бизнесе», — отметила она.

Причины проблемы с кадровым голодом и ее решение

Хотя ситуация улучшилась, первопричины кадровой проблемы в отрасли никуда не делись. Эксперты указывают на сохранение общего тренда, быстро преодолеть который не получится.

«Причина дисбаланса в дефицитных профессиях — это несоответствие системы образования текущим запросам экономики и рынка, демографическая яма, многолетний имидж непрестижности рабочих профессий и карьеры на производстве», — заявили в hh.ru.

Девелоперы видят решение проблемы в подготовке новых кадров уже сейчас. Леликова указала на важность дополнительных государственных программ подготовки специалистов среднего профессионального образования для обучения будущих монтажников. По аналогии с проектом «Профессии будущего». В SuperJob также видят несколько основных вариантов, к которым прибегает бизнес:

Отказ от барьеров в найме (в частности, негласных пожеланий к возрасту, к отраслевой принадлежности, к географии места проживания); Открытость к молодым специалистам (выпускникам профильных вузов и колледжей), сотрудничество с профильными учебными заведениями; Помощь в релокации, компенсация аренды жилья/предоставление общежитий, вахтовый метод работы; Внутреннее совмещение должностей; Снижение различий в оплате труда между Москвой и регионами; Автоматизация строительных операций + HR-автоматизация (ускорение подбора и коммуникаций с соискателями).

«Мы активно «растим» своих внутренних сотрудников через обучение и карьерные треки, используем реферальную программу, релокацию в сложные для поиска регионы, развиваем бренд работодателя и сотрудничаем с вузами. Также часть переводим на удаленный формат работы и ищем специалистов во всех регионах РФ. Нас интересует компетенция человека, а не его местоположение — мы даем сотрудникам свободу выбирать свой образ жизни, не ограничивая его офисом», — рассказала Горчакова о работе с кадрами в группе «Самолет».

При этом в компании делают упор на удержание талантливых сотрудников и другими способами. Так, по ее словам, постоянно ведется мониторинг востребованности тех или иных элементов соцпакета среди сотрудников и проводится анализ действенности принятых решений.

«Все эти схемы работают очень хорошо. Сейчас доля внутренних назначений сотрудников и реферальных кандидатов выросла до 35% от всего найма. По программе релокации мы перевезли за 1 квартал текущего года около десяти специалистов на Дальний Восток», — подчеркнула она.

Отдельно отмечается рост роли искусственного интеллекта в ситуации с кадровой политикой. По словам Горчаковой, ИИ применяется как для выполнения рутинных задач, чтобы снизить нагрузку на уже имеющихся работников и освободить ресурсы, так и для более эффективного поиска новых кандидатов.

«Подключаем искусственный интеллект для повторной обработки базы кандидатов, чтобы вернуться к тем, кто потенциально был готов пообщаться с работодателем, но по различным причинам отложил разговор. Используем ИИ в разборе откликов, а также предлагаем претендующим на вакансию возможность пройти онлайн интервью с ботом в любое удобное время, не дожидаясь звонка рекрутера. Вместе с этим есть тренд на подключение искусственного интеллекта во все подразделения компании для снижения операционных задач, экономии времени сотрудников на рутинных процессах, аналитики информации, вплоть до проверки качества документации на объектах», — заключила она.