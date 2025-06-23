От свалок к переработке: как новый закон изменит строительную отрасль

В регионах страны ежегодно выявляют больше 10 тыс. несанкционированных свалок, 70% из них формируются из строительного мусора. Вывести отрасль из «серой» зоны можно, если обязать перерабатывать отходы и создать реестр уборочных компаний, считают чиновники. Вот только ресурсов для этого не хватает.

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Государственная дума в конце мая 2025 года приняла в первом чтении законопроект № 784334-8, который регламентирует обращение со строительными отходами [1]. Этот шаг стал частью «мусорной реформы», которая длится уже семь лет и направлена на сокращение площади свалок и полигонов, а также увеличение количества перерабатывающих производств [2].

«Ежегодно в России образуется около 97 млн тонн строительного мусора (ОСС). При этом в стране отсутствуют единые правила обращения с ОСС, а контроль за их транспортировкой и утилизацией недостаточный. Менее 13% таких отходов в стране подвергается переработке, остальные 87% отправляются на захоронение», — рассказал ИА «Движение.ру» Александр Коган, заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды и один из инициаторов нового законопроекта.

Нехватка единого стандарта регулирования приводит к массовым нарушениям: мусор со строек вывозят в леса, овраги или на нелегальные свалки вместо специализированных полигонов, уточняет депутат. Ситуация усугубляется отсутствием разделения отходов на те, которые можно переработать, и те, что действительно необходимо утилизировать.

Новый законопроект вводит ряд ключевых нововведений, которые должны изменить ситуацию с обращением строительных отходов:

Субъекты РФ получат право устанавливать собственные правила обращения с отходами строительства и сноса и сформируют реестр организаций, имеющих право обращения с ОСС. Все транспортные средства, занимающиеся перевозкой строительных отходов, должны быть оснащены системой ГЛОНАСС. Транспортировка строительных отходов станет возможна только при наличии электронной документации, в том числе оформленной через портал Госуслуг. Федеральная государственная информационная система учета отходов будет интегрирована с существующими платформами (ФГИС УТКО и ФГИС УОИТ)

Закон не будет распространяться на отходы оборонного значения, отходы I-II классов опасности и лом металлов. В случае окончательного принятия законопроекта, с учетом всех необходимых изменений, он начнет действовать уже с 1 сентября 2025 года. Сейчас в него вносятся правки.

«Перед вторым чтением необходимо внести уточнения понятий: «отходы благоустройства» и «отходы техперевооружения», определить класс экологической опасности каждого типа отходов и прописать четкий порядок действий, который позволит уполномоченным органам решать, подлежат ли они классификации как твердые коммунальные отходы (ТКО)», — уточнили в Российском экологическом операторе (РЭО).

Переработка строительных отходов: текущее состояние

В нашей стране все детали вывоза и утилизации строительного мусора прорабатываются еще на этапе проектирования каждого жилого комплекса, говорит Игорь Сибренков, коммерческий директор ГК «Основа». В частности, в состав проектной документации входит раздел, который так и называется — «Перечень мероприятий по охране окружающей среды». Его разработка — неотъемлемая часть любого проекта и строго регламентируется требованиями природоохранного законодательства РФ и другими нормативно-правовыми актами.

«В документе прописываются сама характеристика объекта проектирования и его технико-экономические показатели, а также мероприятия по обращению с отходами на период строительства и эксплуатации. Здесь указывается предполагаемый объем мусора. А после получения разрешения на строительство вопросы по его утилизации возлагаются на генподрядчика, который заключает договоры с полигонами и вывозит ОСС до окончания строительства», — сообщил Игорь Сибренков.

Что же касается переработки, то в России она существует, но развита неравномерно, говорит Александр Коган. В крупных субъектах, таких как Московская и Ленинградская области, а также в Казани, функционируют предприятия, превращающие строительный мусор во вторичный щебень, песок или другие материалы. Однако во многих регионах этот процесс практически отсутствует, и строительный мусор просто свозят на полигоны или свалки.

«Количество ОСС за последние три года увеличилось в четыре раза, а вот по его переработке, к сожалению, наша страна значительно отстает от показателей мировой практики — нет достаточного числа соответствующих предприятий. В развитых странах Европы система рециклинга строительного мусора функционирует уже более 30 лет и представляет собой целую индустрию. Нормативными актами ЕС установлены жесткие требования: запрет на захоронение отходов на полигонах, обязательное разделение строительного мусора на различные фракции, максимальная переработка и вторичное использование материалов», — пояснил представитель власти.

Подобное мнение на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) высказал и Сергей Ястребов, генеральный директор строительной компании «360 КОНСТРАКШН». Также, по его словам, проблема не только в отсутствии практики переработки стройматериалов. Даже изначально при проектировании девелоперы не всегда задумываются, как будут утилизироваться отходы стройки.

«Часто вопросы проектирования затягиваются на два года, и за это время может измениться ситуация с полигонами, куда изначально планировалось вывозить грунт и строительный бой. К примеру, было выбрано место, расположенное в 25 км от стройки, он, пока шла работа над ЖК, он просто закрылся, а ближайший доступный объект уже в 80 км. Это в итоге приводит к многократному увеличению затрат — речь идет о сотнях миллионов рублей, если необходимо вывезти, скажем, 100 тыс. кубов земли», — уточняет Сергей Ястребов.

Сложившаяся ситуация требует обязательного введения регуляторных норм, считает представитель «360 КОНСТРАКШН». Сейчас строительные отходы, например, бетонный бой, не фиксируются ни в какой отчетности, и ни один надзорный орган не может проверить: сколько демонтировали, сколько переработали, и как все это утилизировали.

«Также нужно создать классификатор, в который включить продукты переработки, которые можно повторно использовать в стройке. Это поможет создать рынок вторичных ресурсов, способный удовлетворить реальные потребности отрасли», — подчеркнул Сергей Ястребов.

Экономика замкнутого цикла (ЭЗЦ) — действенное решение проблемы утилизации строительных отходов, соглашается Юлия Зубарик, основатель бюро Master’;s Plan. Это не только польза для экологии, но и ресурс для снижения затрат девелоперов. Из 100 млн тонн строительных отходов на вторичное использование отдается лишь 15%. Чтобы тренд изменился, бизнесу нужны дополнительные стимулы, отметила спикер.

«Это должно стать новой парадигмой городского развития. Повсеместное применение принципов ЭЗЦ в строительстве в перспективе позволит не только сократить объемы отходов на 30–40%, но и создать систему "безотходного" девелопмента. Уже сегодня мы видим результаты: переработанный бетон становится щебнем, демонтированные панели — основой для новых конструкций, а старые шины — эффективным утеплителем. В ближайшие 10 лет ЭЗЦ может стать стандартом для российских городов, где каждый снесенный дом - не мусор, а ресурс для нового строительства», — пояснила Зубарик.

Ожидаемые результаты и перспективы

Новый закон должен стимулировать создание перерабатывающих мощностей, так как субъекты получат право запрещать захоронение пригодных для рециклинга отходов, поясняет Александр Коган, депутат Государственной думы. В перспективе доля утилизации может достигать 30–50%.

«Принятие законодательного документа должно привести к значительному сокращению числа несанкционированных свалок благодаря повышению прозрачности процессов обращения со строительными отходами». Но все произойдет не мгновенно. Только разработка ФГИС займет около 1–2 лет после вступления закона в силу», — уточняет депутат.

Документ также должен стимулировать развитие рынка переработанных материалов и увеличение загрузки работающих с ними предприятий, говорит представитель власти.

«Процесс рециклинга включает сортировку, дробление специальными дробилками и производство вторичных материалов. Современные технологии позволяют это делать прямо в местах демонтажа, что существенно снижает издержки на хранение и транспортировку материалов», — уточняет эксперт.

Для повышения эффективности работы закона и стимулирования развития отрасли переработки строительных отходов и стимулирования использования вторичного сырья застройщиками может быть запущена программа льготного финансирования соответствующей инфраструктуры, заявила Марина Слуцкая, директор по устойчивому развитию и международному сотрудничеству ДОМ.РФ, выступая на сессии в рамках ПМЭФ-2025.

«Благодаря такой программе компании, специализирующиеся на утилизации отходов, смогут получить финансирование для создания перерабатывающих мощностей. Это, в свою очередь, ускорит производство новых стройматериалов из вторичных ресурсов и улучшит их качество», — подчеркнула Марина Слуцкая.

Влияние на строительную отрасль

Более 90% строительных отходов должны направляться на переработку, считает Анна Акиньшина, генеральный директор ПАО ГК «Самолет». К этой цифре должна стремиться любая строительная компания.

«Безусловно, сейчас не самое простое время для отрасли. А новый закон — дополнительные вложения. Тем не менее это важный шаг для отрасли. Например, в нашей компании мы утвердили план, по которому к 2023 году у нас должно быть 30% арматуры из вторичного сырья», — подчеркнула Анна Акиньшина.

Принятие закона потребует изменений в бизнес-процессах строительных компаний, т.к. внедрение новых требований неизбежно повлечет дополнительные расходы для участников строительного рынка, говорит Дмитрий Малов, руководитель проекта ЖК «Публицист» СК DOGMA. Застройщикам придется заключать договоры с новыми специализированными операторами, услуги которых безусловно вырастут. Эти затраты будут включены в стоимость строительных проектов и лягут на плечи конечного потребителя.

«Переработка строительных отходов может принести экономическую выгоду в долгосрочной перспективе. Новые материалы, полученные таким образом, обходятся дешевле первичных ресурсов, что снизит затраты строительных компаний», — уточняет эксперт.

Ужесточение контроля за подрядчикам может привести к вытеснению с рынка недобросовестных игроков, которые сейчас нарушают экологическое законодательство, считает коммерческий директор ГК «Основа». Одновременно это создаст благоприятные условия для развития цивилизованного бизнеса в сфере переработки отходов.