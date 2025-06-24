ДОМ.РФ ожидает дефицита предложения на рынке жилья через 2-3 года

Сокращение запусков строительства новых проектов приведет к дефициту предложения в ближайшие 2-3 года. Отрасль жилой недвижимости меняется под влиянием внешних факторов и сейчас находится в поисках нового баланса, заявил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Антон Медведев на полях форума недвижимости «Движение» в Сочи.

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«По части показателей мы наблюдаем спад. Деловая активность замедляется. Запуски снизились на 20% с 18,8 млн кв. м до 15 млн кв. м. До конца года мы ожидаем развитие данной тенденции», — отметил Антон Медведев.

По его словам, к нынешней ситуации привели изменения в господдержке и циклические вызовы в экономике: завершение программы льготной ипотеки, переход правительства от массового субсидирования спроса на жилье к адресным программам поддержки, высокая ключевая ставка ЦБ, рост стоимости строительных материалов и зарплат на фоне дефицита трудовых ресурсов.

За январь-май 2025 года спрос на жилье замедлился на 16% в метрах относительно перегретого первого полугодия 2024 года. Всего продано 9 млн кв. м. Из-за повышения номинальных цен продажи в денежном выражении сократились на 2% (1,9 трлн руб.). Доля ипотеки в продажах достигла минимальных значений — 58% (при 76% в 2024 г.) и увеличилась доля продаж за собственные средства (28%) и в рассрочку (13%).

Вызовы, с которыми сейчас сталкивается стройотрасль, цикличны. Это значит, что «за текущим спадом неизбежно последует восстановление», поэтому нынешние условия рынка могут быть подходящим моментом для пересмотра стратегии и подготовки к дальнейшему развитию, говорит Антон Медведев. По его словам, девелоперам стоит пересмотреть свои стратегии работы для нового цикла развития. По данным Банка ДОМ.РФ, 41% компаний рассматривает это время как удачное для выгодного приобретения новых проектов.

Запуск новых жилых проектов в России весной упал на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Это антирекорд с 2021 года.