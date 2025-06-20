Российского чиновника лишили недвижимости

Министра по контрактной системе Пермского края Алексея Зарубина лишили квартиры в Сочи и загородного дома под Пермью. Прокуратура считает, что чиновник приобрел недвижимость на сомнительные доходы, передает РИА Новости.

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Исковые требования надзорного ведомства 20 июня удовлетворил Ленинский районный суд Перми. Оба объекта недвижимости перешли в доход государства. Фактическая стоимость приобретенного министром и оформленного на третье лицо жилья составляет около 23 миллионов рублей.

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