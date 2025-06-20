Россиян предупредили о неизбежном росте цен на жилье

Рост цен на жилье в России в ближайшие годы неизбежен на фоне инфляции и снижения предложения. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает ТАСС.

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«Рост будет совершенно точно, потому что единственная возможность снижения цены — это большой объем предложения. Если его не будет, то цена будет высокой», — объяснил Хуснуллин.

Он добавил, что в конце 2024 года на саму стройку в стоимости жилья приходилось менее 50 процентов. 15 процентов составляют финансовые услуги, остальное приходится на подорожание стройматериалов, рост стоимости трудовых ресурсов, транспортные затраты и рост стоимости земли.

Хуснуллин отметил, что включение в стоимость квадратного метра многих факторов, в том числе социальной инфраструктуры, вызывает беспокойство.

«620 миллиардов рублей сегодня в счетах эскроу, которые строятся, это стоимость социальной инфраструктуры. В конечном итоге все это начинает расти. Это начинает снижать возможность покупать жилье», — заявил вице-премьер.

Ранее Хуснуллин оценил состояние строительной отрасли в России. По его словам, на данный момент в сфере нет кризиса.