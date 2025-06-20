В Луганске возведут новый жилой квартал

Новый жилой квартал общей площадью 200 тыс. кв. м жилья будет возведен в Луганске. Соответствующее соглашение в рамках Петербургского международного экономического форума было подписано главой ЛНР Леонидом Пасечником и Республиканской строительной компанией, сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

Ранее в ходе сессии "Возрождение новых регионов России как драйвер экономического роста" на Петербургском международном экономическом форуме Пасечник сообщил, что с конца 1990-х годах в регионе строительство не велось.

"Возведем в Луганске новый жилой квартал с продуманной инфраструктурой и зелеными зонами отдыха. Для этого на ПМЭФ-2025 подписал соглашение с Республиканской строительной компанией, которая входит в группу крупного федерального застройщика. <…> Соглашение предусматривает реализацию ряда инвестиционных проектов в сфере жилищного строительства на территории Луганска. Среди них целый квартал многоэтажек в районе улицы 50-летия Обороны Луганска. Это еще не менее 200 тысяч квадратных метров жилья для луганчан", - написал он.

О форуме

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. Главная тема - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". На форуме работают тематическая зона "Территория инноваций" и пространство национальных брендов "Покупай российское!".

В программе - Форум МСП, Форум креативных индустрий, Международный молодежный экономический форум "День будущего", форум "Лекарственная безопасность", дискуссионная площадка "Росконгресс урбан хаб". В рамках культурной программы пройдет фестиваль "Петербургские сезоны", а также традиционные Спортивные игры ПМЭФ.

Организатор ПМЭФ - Фонд Росконгресс. Информационный партнер - ТАСС.