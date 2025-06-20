Хуснуллин заявил об отсутствии кризиса в строительной отрасли в России

Кризиса в строительной отрасли в России нет, считает вице-премьер Марат Хуснуллин.

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Об этом он сообщил в интервью РИА Новости в ходе Петербургского международного экономического форума.

«Есть определенные трудности, связанные с финансированием и высокой ставкой по ипотеке, но кризиса у нас как такового нет», - подчеркнул зампред правительства.

По словам вице-премьера, почти все регионы страны представили предложения по мерам поддержки отрасли, правительство их отработало. Сам Хуснуллин еженедельно обсуждает с губернаторами ситуацию с продажами квартир и вводом объектов, регионы отрабатывают проблемы с каждым застройщиком, так как «ключевая задача - не допустить срыва ввода жилья».

Ранее Марат Хуснуллин допустил, что ввод жилья в России значительно сократится в 2027 году, напоминает RT.