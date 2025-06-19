Расселять ветхие дома в России предложили по-новому — с использованием нераспроданного жилья в новостройках. С таким предложением выступил первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев во время Петербургского международного экономического форума, его слова передает РБК.

По словам парламентария, это возможно при условии, что власти будут выкупать невостребованные квартиры в новых домах. Он считает, что эта мера могла бы ускорить расселение аварийных зданий и помочь россиянам быстрее переехать в хорошие условия.

Кроме того, при помощи этого механизма получилось бы поддержать застройщиков, которые страдают из-за низкого спроса на строящееся жилье вследствие неподъемных ставок по ипотеке, уточнил политик.

Ранее замглавы Минстроя Никита Стасишин спрогнозировал, что рентабельность застройщиков в России продолжит снижаться. По его оценкам, в большинстве регионов рентабельность девелоперов уже не превышает 12-15 процентов, в некоторых показатели еще ниже.