Владельцев одного типа жилья призвали застраховаться

Россиянам стоит застраховать загородные дома на случай пожара, так как этот вид недвижимости горит в четыре раза чаще квартир. Такой совет дал эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев в беседе с «Газетой.Ru».

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Селезнев отметил, что страховка обойдется дешевле, чем покупка нового дома.

«В случае с загородными домами, как правило, речь идет о долях процентов страховой суммы и редко может доходить до одного процента от стоимости дома», — рассказал он.

Эксперт добавил, что собственники редко страхуют дом на полную стоимость. Обычно размер страхового покрытия не превышает миллион рублей. По оценке Селезнева, такая сумма является оптимальной, если учесть, что плата за риск будет стоить около 10 тысяч рублей в год.

«Конечно, пожар может так никогда и не случиться. Но если все же случится, вы получите компенсацию в размере уплаченной страховой премии как минимум за 100 лет», — заключил специалист.

Ранее россияне признались, что недовольны своими дачами. Частный дом полностью устраивает только 30 процентов респондентов.