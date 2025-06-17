Названа цена самой дешевой квартиры в Сочи

Стоимость самой дешевой недвижимости в Сочи со сдачей в 2025 году, доступной для покупки в июне этого же года, составила 8,4 миллиона рублей. Информацию о соответствующем объекте «Ленте.ру» назвали эксперты агентства недвижимости ОНИКС-Недвижимость.

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Речь идет об апартаментах, расположенных на первом этаже 12-этажного комплекса в Адлерском районе. Площадь лота — 24 квадратных метров.

Что касается жилых объектов, наиболее бюджетный среди них оценили в 9,55 миллиона рублей. За указанную сумму удастся приобрести квартиру-студию метражом 21 «квадрат» в Адлерском районе города-курорта. Она расположена на втором этаже 11-этажного комплекса, сдача которого запланирована на четвертый квартал этого года.

Ранее стало известно, что самая дешевая квартира-студия Москвы на вторичном рынке из доступных для покупки на начало июня продается за 4,3 миллиона рублей.