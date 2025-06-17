30 регионам России предрекли связанный с жильем кризис

Кризис чрезмерного предложения новостроек грозит 33 регионам России. Проблемы на первичном рынке жилья предрекли аналитики портала «ЕРЗ.РФ» в своем исследовании, пишет РИА Новости.

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Специалисты сравнили соотношение темпов продаж и появления новых проектов на рынке, а также фактическую распроданность квартир и динамику цен на них. Самым высоким риск затоваривания оказался в в Орловской, Пензенской и Челябинской областях, Красноярском крае и Карачаево-Черкесии.