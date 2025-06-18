Кэш здесь больше не живет: покупку недвижимости за наличные запретят

Запрет на проведение сделок с недвижимостью за наличный расчет был поддержан Генеральной прокуратурой. И это, очевидно, ключевая оценка инициативы, автором которой является зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Речь идет о проекте, регулирующем деятельность риелторов. Его цель — обезопасить процесс купли-продажи жилья в России. Однако, по мнению экспертов рынка недвижимости, у нововведения есть как сильные, так и слабые стороны.

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«Законопроект о запрете сделок с жильем за наличные появился не на пустом месте, — отметила Светлана Разворотнева. — Это один из шагов по созданию в России целой системы по безопасности купли-продажи недвижимости». Депутат напомнила, что в 2022 году Генпрокуратура выявила более 6 тыс. случаев преступлений, связанных с лишением граждан квартир, в 2023-м их было уже свыше 8 тыс. Преступники нанесли гражданам ущерб на десятки миллиардов рублей и сумма эта постоянно растет.

Печальную статистику поможет пресечь установление правил покупки жилья с помощью безналичного расчета. Эту идею поддержали риелторы: в Российском союзе участников рынка недвижимости отметили, что возможность осуществлять расчеты за сделки с квартирами за наличные действительно часто является источником мошеннических схем. Но у предложения Разворотневой есть и противники. Так, объединение инкассаторов «Росинкас» заявило, что считает меру опасной и «неконституционной по своей сути», ведь согласно действующему закону граждане имеют право сами выбирать, как хранить деньги и в какой форме проводить расчеты.

По словам управляющего партнера проектной компании IDI-Project Дмитрия Владимирова, запрет на проведение сделок с недвижимостью за наличные средства будет способствовать повышению прозрачности финансовых операций, борьбе с уклонением от налогов, но, самое главное, позволит уменьшить использование мошеннических схем при купле-продаже недвижимости, что должно защитить потребителей. По данным полиции, в 2024 году мошенники совершили порядка 765 тыс. операций с недвижимостью. Когда платежи проходят через банк, у госорганов появляется возможность отслеживать движение денежных средств и выявлять подозрительные операции. Плюс безналичные формы расчетов позволяют зафиксировать сам момент оплаты, получив банковское подтверждение. Каждая операция документируется, и в случае возникновения споров есть возможность доказать факт передачи денег, что особенно важно при юридических разногласиях, отметил эксперт.

При этом следует заметить, что рынок недвижимости и сам давно уже двигался к безналичному расчету.

«На сегодняшний день доля сделок с недвижимостью, оплачиваемых наличными, составляет около 10-15%», — отмечает директор департамента вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова. Но в этот объем включены и так называемые комбинированные формы оплаты, когда часть суммы, например, задаток, передается продавцу наличным, а остальные средства — через банк. Скажем, при продаже квартиры стоимостью 40 млн рублей покупатель может внести 10 млн наличными в качестве существенного задатка, если требуется время для подготовки документов или решения других вопросов. Причина сохраняющегося наличного расчета при внесении задатков — особенности банковских процедур. При переводе суммы свыше 500 тыс. рублей банки часто приостанавливают операции для проверки происхождения средств, что может затянуть процесс сделки.

По словам управляющего партнера Penny Lane Realty Андрея Садо, как правило, полностью наличные сделки — большая редкость и составляют не более 1% от общего объёма. Как правило, они связаны со специфическими случаями, например, с участием иностранных покупателей, у которых нет банковского счета в России.

К преимуществам обсуждаемой инициативы можно отнести безопасность и проверку купюр при внесении наличных через кассу банка. Это снижает риск получения фальшивых денег, особенно при крупных сделках, когда ручная проверка всех купюр может быть трудоемкой и затратной. Также перевод средств через банковские счета делает операции более прозрачными, что позволяет госорганам эффективнее контролировать финансовые потоки, снижая риски мошенничества и легализации незаконных доходов.

Однако у инициативы есть и недостатки. Один из них — рост административной нагрузки для граждан. Обычные люди, не имеющие опыта в финансовых операциях, могут столкнуться с необходимостью предоставления объяснений о происхождении средств. Это усложнит процесс проведения сделок и может стать барьером для добросовестных участников рынка.

Еще один недостаток — снижение гибкости расчетов. Ранее использование банковских ячеек позволяло проводить сделки быстро и без лишней бюрократии. Теперь же потребуется оформление дополнительных документов и взаимодействие с банком, что может замедлить процесс, предупредил эксперт.