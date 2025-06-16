Владельцев квартир без счетчиков могут обязать платить за воду в два раза больше

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В Минстрое РФ выступили с инициативой повысить плату за воду для собственников квартир, которые до сих пор не установили счетчики. Соответствующий законопроект появился на портале правовых актов.

Владельцев квартир без счетчиков могут обязать платить за воду в два раза больше
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В нем предлагается увеличить для таких квартир повышающий коэффициент с 1,5 до 3. Целью является уменьшение количества собственников жилых помещений, которые до сих пор не оборудовали их приборами учета.

Кроме того, предлагается изменить плату и для тех, кто самовольно подключился к инженерно-коммунальной инфраструктуре дома.

«К 2012 году все помещения, в которых была техническая возможность поставить приборы учета, должны были быть этими приборами оборудованы. Точно так же, как и многоквартирные дома. Но, к сожалению, до сих пор порядка 30—40% квартир, в которых можно было поставить эти приборы учета, живут без них», - объяснила смысл инициативы Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в беседе с RT.

В то же время эксперт отметила, что лучшим способом воздействия на таких собственников стали бы штрафы.