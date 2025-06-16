В России снизились ставки по ипотеке

Средневзвешенные ставки по рыночной ипотеке за неделю с 9 по 15 июня 2025 года снизились на 0,94-2,2 процентных пункта, следует из аналитических данных Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС), которые приводит РБК. Последний раз заметное изменение рыночных ипотечных ставок наблюдалось в начале апреля, после чего ставки почти не менялись.

Средневзвешенная ставка по ипотеке на покупку жилья на первичном рынке за период с 9 по 15 июня снизилась на 0,94 п.п. до 25,6%.Средневзвешенная ставка по ипотеке на покупку вторичного жилья снизилась на 1,14 п.п. до 25,56%.Средневзвешенная ставка на покупку готового загородного дома снизилась на 1,12 п.п. до 26,44%.Средневзвешенная ставка по ипотеке на строительство дома снизилась на 2,22 п.п. до 24,8%.

Средневзвешенные ставки по рыночной ипотеке рассчитываются исходя из предложений топ-20 банков по объему выдаваемой ипотеки. Заметное уменьшение ставок, произошедшее за последнюю неделю, объясняется изменением тарифов в Сбербанке. После заседания ЦБ по ключевой ставке Сбер объявил о снижении ставок на 2-3,5 п.п. в зависимости от сегмента и условий кредитования.