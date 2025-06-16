Многоэтажку от застройщика «ПИК» залило кипятком

Новостройку на севере Москвы от застройщика «ПИК» залило кипятком, жильцов экстренно эвакуируют. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на видео.

«Многоэтажку на севере Москвы затопило кипятком. На кадрах видно, как с верхних этажей ЖК «Кронштадтский 14» льется горячая вода. Как рассказали «Осторожно, Москва» жильцы, потоп, предположительно, начался на 17-м этаже. Сейчас всех жителей экстренно эвакуируют. На место уже выехали аварийные службы», — следует из поста.

Это не первый подобный инцидент в 2025 году. 27 марта на территории московского ЖК «Лучи» застройщика «ЛСР» жители ошпарились кипятком в результате мощного прорыва труб. ЖК находится в районе Солнцево. Прорыв труб, по словам очевидцев, произошел из-за инженерных систем, которые не обслуживались управляющей компанией. Кипяток хлестал водопадом в течение нескольких часов. Жильцы сами попытались остановить наводнение с помощью ведер. В результате произошедшего затоплены оказались первые этажи здания и подъездные пролеты, пар вздул стены и сломал лифты. Также в нескольких квартирах на нижних этажах «отошел» ремонт, а стены стали пропаренными. Ущерб от произошедшего оценили в миллионы рублей.