Более 4 тыс. звонков поступило на горячую линию Роспотребнадзора по защите прав туристов, сообщила пресс-служба Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

«С 26 мая специалисты Роспотребнадзора в рамках Всероссийской горячей линии, посвященной защите прав потребителей туристических услуг, получили свыше 4,1 тыс. звонков. Наибольшее количество обращений поступило из Московской и Ленинградской областей, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, а также Ульяновской и Воронежской областей», – говорится в материале.

Чаще всего граждан беспокоили отказы в возврате стоимости услуг, проблемы с авиаперевозками, навязывание дополнительных услуг и отказ в страховом возмещении расходов на медицинскую помощь.

Кроме того, потребители интересовались вопросами иммунизации против инфекций, регистрируемых за границей. Туристы также запрашивали информацию о действиях в случае опоздания на рейс или при потере багажа.

По результатам рассмотрения обращений специалисты Роспотребнадзора подготовили 22 проекта исковых заявлений и 155 проектов претензий, а одно обращение стало основанием для проведения проверки. «Роспотребнадзор продолжит информировать граждан о защите прав потребителей в сфере туристических услуг», – добавили в пресс-службе.