ЦБ предупредил о риске «пузыря» на рынке новостроек

Банк России сообщил о росте цен на первичное жилье, опережающем доходы населения и арендные ставки, а также о резком увеличении рассрочек от застройщиков. Портал «Финансы Mail» проанализировал влияние этой ситуации на покупателей.

В материале говорится, что для конечного потребителя рынок недвижимости больше не выглядит таким безопасным и предсказуемым, как это было ранее. Раньше схема «приобрести квартиру в строящемся доме на начальном этапе и через два года продать с выгодой» выглядела почти беспроигрышной. Однако теперь она сопряжена с серьезными опасностями. Существует вероятность, что рост цен остановится, а в некоторых районах может даже произойти снижение стоимости, подчеркивается в статье.

Клиентам, особенно тем, кто планирует воспользоваться ипотечным кредитом, рекомендуют тщательно проанализировать свою долговую нагрузку и возможные риски. Как отмечается, необходимо принимать во внимание не только процентную ставку по кредиту, но и общую стоимость владения, а также возможные сценарии снижения доходов или увеличения платежей. Вторичное жилье может стать более выгодным вариантом: цены на него более стабильны, а перегретого рынка, по мнению Центрального банка, не наблюдается.

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По словам Юлии Архангельской, руководителя управления развития коммерческих сервисов девелоперской компании «Мангазея», в первую очередь рекомендуется взвешивать личные финансовые возможности перед покупкой квартиры, избегать спонтанных решений, которые могут приниматься на эмоциях.